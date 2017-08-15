Antalya'da kedilere yönelik saldırılar devam ediyor

SON günlerde hayvanlara yapılan kötü muamele haberleriyle gündeme gelen Antalya’dan bir dehşet haberi daha geldi. Daha önce 3 kedinin pompalı tüfekle öldürüldüğü Konyaaltı İlçesi’ne bağlı Hurma Mahallesi’nde bir kedi daha aynı şekilde vurulmuş halde bulundu. Hayvanseverlerin bakım merkezine götürdüğü yaralı kedi tedaviye alındı. Bu vahşetin ardından hayvanseverler kedi katili bulunana kadar bölgede nöbet tutma kararı aldı.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Daha önce aynı yerde 3 kedi havalı tüfekle öldürülmüştü. 4 kedi de aynı sitenin önünde bulundu. İlk vurulan kediden 17, ikinci vurulan kediden ise 3 saçma çıkmıştı. Cani ya evinin balkonundan ya da pencereden atış yapıyor. Durumu polise anlattık ama havalı tüfeğin suç olmadığını söylediler. Bu kişi bulununcaya kadar mahallede nöbet tutacağız. Afiş bastırıp asacağız.”

Site sakinlerinden Gizem Sucugil ise 8 yıldır Hurma Mahallesi’nde yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Bu dördüncü vaka. Kediler hemen ölmüyor, saçmalardan dolayı kurşun zehirlenmesiyle zamanla acı çekerek ölüyorlar. Bu siteden olduğunu düşünmüyoruz vuran kişinin. Vuran kişi bulunana kadar nöbet tutacağız.”

100’DEN FAZLA KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya Muratpaşa, Alanya ve Serik ilçelerinde son bir yılda yaklaşık 100 kedi zehirlenerek, yakılarak ve işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu. Geçen hafta bir sitenin bahçesinde zehirlenmiş ve bazılarının başı ezilmiş çoğu yavru 20 kedi bulunmuştu. Yine geçen hafta E.K. adlı kişinin aracıyla bir köpeği bilerek ezmesi büyük tepki çekmişti. Gözaltına alınan E.K., Hayvanları Koruma Kanunu’na göre işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.