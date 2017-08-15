İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014’te eşi ve bir çocuğuyla Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılan Belçika vatandaşı Mehdi A.’nın sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiğini belirledi.

Eşi ve çocuğunu Belçika’ya gönderen Mehdi A.’nın İstanbul’da kalması polisi alarma geçirdi. Otellerle, DEAŞ hücre evi olduğu değerlendirilen adreslere baskın düzenlendi. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Polisin izine ulaşmaması için bazı otellerde “Pasaportum kayboldu” diyerek kimlik beyan etmeden konaklayan Mehdi A. için, binlerce saatlik kamera görüntüleri incelendi ve Fatih’te kaldığı tespit edildi. Bu eve baskın düzenleyen polis Mehdi A.’yı gözaltına aldı.



Suriye’de uzun süre ‘DEAŞ’ın Fransızca konuşan militanlarından sorumlu’ olarak görev yaptığı öğrenilen Mehdi A.’nın Belçika’ya iade edileceği öğrenildi.