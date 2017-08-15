ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DEAŞ
GÜNDEM

Sansasyonel eylem için İstanbul'a gelen DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen yabancı uyruklu Mehdi A. yakalandı

15 Ağustos 2017 Salı, 09:22:29 Güncelleme: 09:50:26

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014’te eşi ve bir çocuğuyla Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılan Belçika vatandaşı Mehdi A.’nın sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiğini belirledi.

Eşi ve çocuğunu Belçika’ya gönderen Mehdi A.’nın İstanbul’da kalması polisi alarma geçirdi. Otellerle, DEAŞ hücre evi olduğu değerlendirilen adreslere baskın düzenlendi. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Polisin izine ulaşmaması için bazı otellerde “Pasaportum kayboldu” diyerek kimlik beyan etmeden konaklayan Mehdi A. için, binlerce saatlik kamera görüntüleri incelendi ve Fatih’te kaldığı tespit edildi. Bu eve baskın düzenleyen polis Mehdi A.’yı gözaltına aldı.

Suriye’de uzun süre ‘DEAŞ’ın Fransızca konuşan militanlarından sorumlu’ olarak görev yaptığı öğrenilen Mehdi A.’nın Belçika’ya iade edileceği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER