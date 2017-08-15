Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında, 3 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı, " 15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur. Ben TV'den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür" sözleri sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; CHP'li Akaydın'a yöneltilen suçlamaların, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" olduğu belirtildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 nolu genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği duyuruldu.