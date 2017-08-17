Tekstilin kalbi Merter'de 'yol' tartışması

İstanbul’un önemli alışveriş semtlerinden ve ihracat noktalarından olan Merter'deki Fidan Sokak belediyenin yol düzenleme-güzelleştirme çalışmaları kapsamında saat 10.00 ile 17.00 arasında araç trafiğine kapatıldı. Bu saatlerde ürünlerini el arabalarıyla ya da sırtlarına taşıyan esnaf durumdan şikayetçi olurken Haberturk.com'a konuşan belediye yetkilileri kararın talep üzerine alındığını söyledi.

"ARAPSAÇI BİR DURUM YAŞANIYOR"

Merter esnafından Salih Demirkılıç, “Maddi manevi zaman kaybı yaşıyoruz" diyerek, Haberturk.com'a şunları söyledi:

"Elemanlarla malı sırtlayarak eski sistem gibi taşımaya çalışıyoruz. Belediye burayı kapatırken bize sormadı. ‘Sokağı güzelleştiriyoruz’ diye yapmış. Sonuçta burası kültür sokağı değil ki, perakende tek mağaza sokağı değil ki. Burada 100 tane esnaf var, tekstilin kalbi burası. Sokakta kimse memnun değil. Sonuçta mesai 19.00’da bitiyor 17.00’de kapı açılıyor, 100 tane adamın arabası var. Aynı anda hepsi içeri giriyor arapsaçı bir durum yaşanıyor.”

"1-2 MİLYAR DOLAR KAYIP SÖZ KONUSU"



Sevkiyatlarda yaşanan sorun nedeniyle siparişleri zamanında yetiştiremediklerini belirten bir başka esnaf da, "Herhalde hacim olarak aylık 1-2 milyar dolar bir kayıp söz konusu komple Merter’de. Sevkiyatlarda sorun yaşadığımız zaman sipariş iptali çok yaşadık. Onun dışında müşteriye zamanında teslim edemediğimiz ürünler için maddi kayıplar yaşanıyor. Sokağımızın güzelleşmesine karşı değiliz ancak alternatif bir çözüm bulunabilirse, belirli saatlerde bizim sevkiyatımıza izin verilmesi durumunda veya herhangi bir öneriye biz açığız. Bizim sevkiyatımızı rahatlıkla yapabileceğimiz bir durum oluşursa buna da hepimiz olumlu bakarız." diye konuştu.

BELEDİYE YETKİLİLERİ: TALEP ESNAFTAN GELDİ

Güngören Belediyesi ise Merter'in moda merkezi haline gelmesi, vatandaşın rahat alışveriş yapması için bu talebin MESİAD'dan geldiğini belirtti. Haberturk.com'a konuşan bir belediye yetkilisi, "MESİAD (Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği) bize bu yönde isteklerini iletti ve Büyükşehir tarafından UKOME kararıyla kapatıldı yol. Esnafın şikayetlerini dikkate almamamız gibi bir durum söz konusu değil, zaten bu istek kendilerinden geldi" dedi.

TAYFUN KAHRAMAN: ESNAF İÇİN SIKINTI AMA TRAFİĞİ RAHATLATIR

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman da "Buna benzer bir uygulama tarihi yarımadada Tahtakale'de oldu. Orada da esnafın sıkıntısı vardı. Yapılan çalışma yaya trafiğini de alışverişi de rahatlattı. Eğer perakende bir alışveriş varsa esnaf için bir zorluk olmaz ama toptan alışverişlerde esnaf için sıkıntı olabilir ürün indirme-bindirme konusunda. Yayalaştırmak, yaya trafiğine öncelik vermek trafiği de rahatlatacaktır" diye konuştu.

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