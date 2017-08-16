Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde fenalaşan 23 yaşındaki öğretmen Sibel Çiçek, sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti.



İHA'nın haberine göre, Çay İlçesine bağlı Yeşilyurt Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapan 23 yaşındaki Sibel Çiçek iddialara göre, dün gece evinde yüksek ateşe bağlı olarak fenalaştı. Kızlarının durumunu gören aile üyeleri ise durumu hemen 112 Acil servisi bildirerek yardım istedi.



Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın ateşinin yüksek olduğunu ve ares (kalp durması, ölüm öncesi evre) diye tabir edilen konumda olduğunu gördü.





Çiçek'e müdahale eden sağlık ekipleri kendisini ambulans ile hemen Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak genç kız sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucuna göre değerlendirileceği öğrenildi.



Henüz 1 yıllık öğretmen olan Çiçek için Sandıklı Ulu Cami'inde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ilçe protokol üyeleri ile birlikte genç kızın meslektaşları, aile üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiçek öğretmen kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.



Öte yandan, genç kızın tabutunun üzerine duvak örtülmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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