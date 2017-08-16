Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde çok sayıda özel eğitimli askerler teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yürüten askeri timin üzerine akşam saatlerinde yıldırım düştü.

HELİKOPTER İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yıldırım düşmesi sonucu astsubay üstçavuş rütbesindeki 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopter ile bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.