Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde çok sayıda özel eğitimli askerler teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yürüten askeri timin üzerine akşam saatlerinde yıldırım düştü.
HELİKOPTER İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yıldırım düşmesi sonucu astsubay üstçavuş rütbesindeki 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopter ile bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 45 dakika önceAllah şifa versin00
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Misafir 45 dakika önceAllahim sifa versin insallah00