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Tunceli'de operasyon yapan askerlerin üzerlerine yıldırım düştü: 1 asker yaralandı

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon yürüten güvenlik güçlerinin üstüne yıldırım düştü. Yaralanan astsubay helikopterle bölgeden alınarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:00:55 Güncelleme: 22:52:33

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde çok sayıda özel eğitimli askerler teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yürüten askeri timin üzerine akşam saatlerinde yıldırım düştü.

HELİKOPTER İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yıldırım düşmesi sonucu astsubay üstçavuş rütbesindeki 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopter ile bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 45 dakika önce
    Allah şifa versin
  • Misafir 45 dakika önce
    Allahim sifa versin insallah
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