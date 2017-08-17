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Diyanet İşleri Başkanlığı
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Vaizlerin sözleşmeli personeli olarak alımı kararı Resmi Gazete'de

Vaizler devlet kadrolarına sınavla sözleşmeli personel olarak alınabilecek

Devlet kadrolarına sınavla alınabilecek sözleşmeli personel listesine "vaizler" de eklendi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:27:52 Güncelleme: 10:42:30 AA

Bakanlar Kurulu'nun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilahiyat fakültesi mezunu vaizler de yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu sözleşmeli personel olarak hizmete alınabilecek.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 26 dakika önce
    misafir sen ne üretiyorsun kardeşim? var mı ürettiğin bir şey?
  • Misafir 46 dakika önce
    ÜRETEMEYEN ÜLKELER, DİNİ KULLANARAK HALKINI UYUTURLAR.
  • Misafir 46 dakika önce
    Cübbeli Ahmet hoca hangi camiye vaiz olarak görevlendirilecek.?
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