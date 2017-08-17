Bakanlar Kurulu'nun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ilahiyat fakültesi mezunu vaizler de yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu sözleşmeli personel olarak hizmete alınabilecek.
- vaiz
- bakanlar kurulu
- resmi gazete
- 17 ağustos resmi gazete kararı
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YORUMLAR 14
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Misafir 26 dakika öncemisafir sen ne üretiyorsun kardeşim? var mı ürettiğin bir şey?00
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Misafir 46 dakika önceÜRETEMEYEN ÜLKELER, DİNİ KULLANARAK HALKINI UYUTURLAR.96
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Misafir 46 dakika önceCübbeli Ahmet hoca hangi camiye vaiz olarak görevlendirilecek.?63