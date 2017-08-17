TBMM Başkanlığı, büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı’ya, milletvekilliğini kaybettiği 16 Mayıs 1999 ila Fazilet Partisi’nin kapatıldığı 22 Haziran 2001 arasındaki milletvekili maaşını faizsiz ödeme kararı aldı. 71 bin TL civarındaki bu para için ödeme emri çıkarıldı.

EMEKLİLİK HAKLARI DA VERİLECEK

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre; TBMM Başkanlığı, Kavakçı’ya emeklilik haklarını da verecek. Geriye doğru borçlanması gereken Kavakçı’nın faizin yanı sıra bugüne kadarki belgelendireceği sağlık harcamalarını istemesi halinde ise TBMM’ye 2 milyon TL’ye kadar ek yük çıkabileceği hesaplanıyor. TBMM Başkanlığı’nın Kavakçı’ya ödenecek maaşın hangi yönteme göre hesaplanacağı konusundaki sorusuna da Sayıştay açıklık getirdi. Sayıştay, faiz ödenmesini istemesi halinde Kavakçı’nın mahkemeye gidebileceğini belirtti.

Kavakçı’nın geriye doğru borçlanması halinde emeklilik hakkını kazanabileceği tespiti de yapıldı. Kavakçı geriye doğru borçlanırsa emekli milletvekillerine ödenecek aylık yaklaşık 10 bin TL maaş alabilecek. Kavakçı ve ailesi artık, milletvekillerinin yararlandığı sağlık hizmetlerinden yararlanacak. VIP salonlarını kullanabilecek, TBMM misafirhanelerinde kalabilecek. Eski milletvekili sıfatını taşıyan kart ve Meclis’e giriş kartları verilecek. Kendisi ve ailesi için kırmızı pasaport çıkarılacak.

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