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Hakkari Yüksekova'daki kayıp muhtar ölü bulundu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Kadıköy Köyü Muhtarı 37 yaşındaki Nurettin Altun'un cesedi bulundu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:07:32 Güncelleme: 12:08:05 DHA

Yüksekova İlçesi'ne bağlı Kadıköy Muhtarı, evli ve 4 çocuk babası Nurettin Altun geçen salı günü ortadan kayboldu. DHA'nın haberine göre; Yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunamayan Altun'un bu sabah saatlerinde ilçeye 34 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık Köyü Basamak Mezrası'nda cesedi bulundu. Altun'un cesedi, önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirildi.

OTOPSİ İŞLEMİ YAPILACAK

Savcılık işlemlerinin ardından Altun'un cesedi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Muhtar Altun'un ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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