AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, gençlere tavsiyelerde bulunan Turan, Çanakkale Savaşı'nda ülke toprakları için bir neslin canlarını feda ettiğini, bugünün gençlerinin bu borcu omuzlarında taşıdığını ifade etti.

Çanakkale'yi, Türkiye'yi, gençlerin vizyonunun kalkındıracağını, onların gelişimi için ne gerekiyorsa yapmaya gayret gösterdiklerini anlatan Turan, "İlimizde mevcut eğitim kurumları dahil olmak üzere yeni eğitim kurumlarıyla beraber kalitemizi yukarılara çıkarmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"AK PARTİ TEŞKİLATLARI İÇ ÇATIŞMALARDA YER ALMAZ"

"Üniversitemizin fakültelerini büyütüyor, yeni bölümler açıyoruz." diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkale'yi Ar-Ge anlamında adeta Avrupa'ya açılan kapı konumuna kavuşturacak Teknopark için sona doğru yaklaşıyoruz. Bu kurumları yukarılara çıkaracak olan yine sizlersiniz. AK Parti teşkilatları iç çatışmalarda yer almaz, körüklemez. Parti içi gruplaşmalara müsaade etmez. Hiçbir parti mensubumuzun bu tarz söylemler geliştirmesini doğru bulmuyoruz. Sizler yaşıtlarınızla proje anlamında yarışacak, küçüklerinize ise bu alanda örnek olacaksınız. Gençlik durmaz ve yorulmaz. Gençlik üretir."