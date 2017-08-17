Antalya'da dün yakalanan FETÖ sanığı dönemin Taarruz Helikopter Tabur Komutanı eski yarbay Özcan Karacan Ankara'ya gönderildi.
Kara Havacılık Alayı Komutanlığı'ndan havalanarak gece boyunca Ankara'da dehşet saçan pilotları yönlendiren Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski yarbay Özcan Karacan Antalya'da sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkartılan Karacan'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçiyordu.
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