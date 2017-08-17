Ataşehir'de bilinmeyen bir nedenden iki aile arasında kavga çıktı. Genç kıza karı-kocanın attığı dayak ise güvenlik kameralarına yansıdı

Ataşehir'de iki aile arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İHA'nın haberine göre, kavga ilk önce yaşlı bir kadın ile karı-koca arasında başladı. Bu sırada kadının yaşlı kadının saçından çekmesi üzerine devreye yaşlı kadının kızı girdi. Annesinin saçının çekilmesine sinirlenen genç kadın, ilk önce çifte bağırmaya başladı. Kavga daha da büyüyünce ilk önce genç kızla, karşı taraftaki kadın saç saça birbirine girdi. Bu esnada erkek şahıs da tekme ve tokatla kadına vurmaya başladı. Kavganın daha da büyümesini komşular önledi. Tüm bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

KOMŞULAR ARAYA GİRDİ

Görüntülerde yaşlı kadının saçını, bir kadın çekiyor, ardından genç kız "Annemin nasıl saçını çekersin" diye bağırıyor. Daha sonra genç kızla kadın birbirlerine giriyor. Yumruklar havada uçuşurken, kadının kocası da genç kıza vurmaya başlıyor. Ardından komşuların araya girmesiyle kavga son buluyor.