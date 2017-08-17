Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre, Trabzon da 6 kişilik turist kafilesi gezmek amacıyla Çaykara'nın Sultan Murat Yaylası'na gitti. Havanın aniden bozması şimşekler çakıp gök gürültüsünün başlaması üzerine toparlanan aynı aileden olan turist kafilesinin üzerine yıldırım düştü. Suudi Arabistan uyruklu aileden bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

"BİZ DE ORDAYDIK"



Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı turistler yaklaşık 45 dakika sonra olay yerine gelen ambulans ile Çaykara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım düştüğünde bölgede olduklarını kaydeden Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, "Bizde o saatlerde oradaydık. Çok şiddetli bir yağmur yağdı. Biz dönüşe geçtiğimizde yıldırım düştüğünü gördük" dedi.

GEÇEN SENE DE YILDIRIM DÜŞMÜŞTÜ...



Bu arada aynı bölgeye geçtiğimiz yıl ağustos ayında yine yıldırım düşmüştü. Olayda yine 3 kişilik turist kafilesi yaralanmıştı. Turistler, bölgedeki vatandaşların fark etmesi sonucu hastaneye kaldırılmışlardı.