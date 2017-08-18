ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tunceli
GÜNDEM

Tunceli Valiliği: 2 terörist saklandıkları evin banyosunda kendini patlattı

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin, kendilerini saklandıkları evin banyosunda el bombası ile patlattıkları belirtildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 08:38:22 Güncelleme: 08:46:33 İHA

Tunceli'de bir köy evinde güvenlik güçleri tarafından sıkıştırılan 2 terörist teslim olmayarak, saklandıkları evin banyosunda el bombası ile kendilerini patlattı. İHA'nın haberine göre; Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin evinden silah, EYP düzeneği ve el bombaları ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 1'i kadın 1'i erkek 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip, kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır. Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi" denildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER