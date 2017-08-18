Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK), Şırnak merkez ile Beytüşşebap ilçesi ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde orta çaplı icra edilen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan illeri teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlar kapsamında; son 1 haftada Şırnak merkez ile Beytüşşebap ilçesinde ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde orta çaplı icra edilen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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YORUMLAR 1
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Misafir 16 dakika önceher zaman etkisiz hale getirildi deniyor ortada ne ceset var ne video var nasıl inanacaz00