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TSK: Şırnak ve Hakkari'de 58 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Son bir haftada Şırnak ve Hakkari'de 58 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan terörle mücadelede son bir haftalık bilanço açıklandı. Yapılan açıklamada Şırnak ve Hakkari'de 58 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:25:58 Güncelleme: 10:19:01 HABERTURK.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK), Şırnak merkez ile Beytüşşebap ilçesi ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde orta çaplı icra edilen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan illeri teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlar kapsamında; son 1 haftada Şırnak merkez ile Beytüşşebap ilçesinde ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde orta çaplı icra edilen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
    her zaman etkisiz hale getirildi deniyor ortada ne ceset var ne video var nasıl inanacaz
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