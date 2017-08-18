Zeytinburnu'nda kendi aralarında kavgaya tutuşan Suriyeliler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Dakikalarca devam eden kavga kameralara saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinleri ise yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, Zeytinburnu Çırpıcı mahallesinde yaşayan Suriyeliler birbirine girdi. Önceki gece medyana gelen olayda iki Suriyeli grup kendi aralarında kavgaya tutuştu. Aynı sokakta yaşayan Suriyelilerin kadın tartışması nedeniyle kavga ettikleri iddia edildi. Suriyelilerin birbirleri ile tutuştukları kavgada ortalık savaş alanına döndü.

O ANLAR KAMERADA

Birbirlerine kemer, taş ve sopalarla saldıran Suriyeli iki grubu kimse ayırmayınca kavga dakikalarca sürdü. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.Bir vatandaş tarafından cep telefonuna çekilen görüntülerde Suriyeli iki grubun önce sokakta karşı karşıya geldikleri hemen ardından kavgaya tutuştukları görüldü. Dakikalarca süren kavgada Suriyelilerin birbirlerine sopa ve taşlarla vurdukları, birbirlerini yerlerde sürükledikleri görülüyor.

Suriyelilerin kavgası ise mahallelileri isyan ettirdi. Zeytinburnu'nda sürekli bu tür kavgaların yaşandığını belirten Erhan Öner, "Sürekli kavgalar oluyor. Bu konuda çözüm bekliyoruz" dedi.