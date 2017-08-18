Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sırakapılar Mahallesi'ndeki Hacı Halil Bektaş İlkokulu'nun 5-B öğrencileri 32 yıl sonra bir aylık çaba sonunda sosyal medyada örgütlenerek eski okullarında buluşmak için sözleşti. 1985-1986 eğitim öğretim yılında 47 mevcudu bulunan sınıftan 21 kişi buluşmaya katıldı. Eski sınıf arkadaşları, düzenlenen etkinlikte siyah önlük giyip, boyunlarına isimlerinin ve sınıf numaralarının yazılı olduğu kartlar taktı. 82 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Hatice Genç, öğrencileri tarafından alkışlar eşliğinde kapıda karşılandı.

Öğrenciler, kendilerine eğitim veren sınıf öğretmenlerini de unutmadı. Emekli sınıf öğretmeni Hatice Genç, öğrencileri tarafından alkışlar eşliğinde kapıda karşılandı. Öğrencileriyle tek tek kucaklaşan Genç, duygu dolu anlar yaşadı. Yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Hacı Halil Bektaş 5-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hatice Genç ile bol bol özçekim yaptı. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri Hatice Genç'i de yanlarına alarak, 1985 yılında mezun olmadan önce okul önünde çekildikleri fotoğrafın aynısını 32 yıl sonra bir kez daha çektirdi.

TEK AYAK ÜZERİNDE POZ VERDİLER

Öğrencilerinin hazırladığı buluşmayla yeniden okul kapısından içeri giren emekli öğretmen Genç, daha sonra öğrencileriyle birlikte ders anlattığı sınıfa girdi. Neşeli bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler öğretmenlerini de yanlarına alarak tek ayak üzerinde objektiflere poz verdi. Düzenlenen buluşmayla çok özel bir duygu yaşadığını ifade eden emekli öğretmen Genç, "Öğrencilerimin hepsi benim birer evladım. Onlar bana ne kadar sevildiğimi gösterdi. Düzenlenen bu buluşma bana büyük bir güç verdi. Yıllar sonra yine bir araya gelme imkanı bulduk. Öğrencilerimi tekrar görme fırsatım oldu. Organize eden ve katılan tüm öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

HEM ANNESİNİ HEM OĞLUNU OKUTMUŞ

Emekli sınıf öğretmeni Genç'in öğretmenlik hayatının ilk yıllarında Denizli'nin Buldan ilçesinde görev yaptığı sırada öğrencisi olan Kadriye Ataman da ilkokul öğretmenini görmek üzere Hacı Halil Bektaş İlkokulu'na geldi. Burada Hatice Genç ile kucaklaşan Ataman çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla kendini tanıttı. 1974 yılında öğretmen Hatice Genç'in öğrencisi olduğunu söyleyen Kadriye Ataman, "Hatice öğretmenim sadece benim değil oğlum Nuri ve kızım Zehra'nın da öğretmeniydi. Buraya geleceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Öğretmenimi görmek istedim" diye konuştu.

"ZİNCİRİN HALKALARI GİBİ BİRBİRİMİZE ULAŞTIK"

Sınıf arkadaşlarını bir araya toplama fikrini ortaya atan mimar Murat Atılgan, 1 aylık bir çaba sonucu organizasyonu hazırladıklarını ifade ederek, "Sosyal medya üzerinden bir araya geldik ve buluşma için bu günü belirledik. Zincirin halkaları gibi birbirimize ulaştık. Farklı şehirlerden ve yurt dışından gelen arkadaşlarımız var. Bu buluşmayı artık her yıl en az bir kez tekrarlamak istiyoruz. 32 yıl sonra buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. 5-B sınıfı öğrencilerinden ABD'de yaşayan Ayla Kayhan ise, ailesini ziyaret için geldiğini belirterek, "Bu buluşmayı kaçıramazdım. Dar bir zaman aralığım olmasına rağmen arkadaşlarımı kısa süreliğine de olsa görmek çok güzel. Tarif edilmesi güç bir duygu yaşıyorum. 32 yıldır çoğu arkadaşımı görmedim. Bazılarını tanımakta zorlandım " dedi.

Yeniden bir araya gelerek vakit geçiren eski 5-B sınıfın öğrencileri, okul içerisinde bir süre gezip hatıralarını yad ettikten sonra, okul bahçesinde yine eskisi gibi sıraya geçip Andımızı okudu. Daha sonra emekli sınıf öğretmeni Hatice Genç ve öğrencileri akşam yemeği için okuldan ayrıldı.