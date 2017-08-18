İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından görevlendirilen müfettişler ön raporunu tamamladı. Anaokulunun müdürü hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rapordaki değerlendirme çerçevesinde soruşturmanın detaylı olarak devam edebilmesi amacıyla özel anaokulunun kapatılması kararını aldı.

ALPEREN KAYITLI DEĞİLMİŞ

Ön raporda, soruşturma sırasında edinilen bilgilere de yer verildi.

Olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin'in okula resmi kaydının bulunmadığını belirleyen müfettişler durumu raporda aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencinin resmi kaydının olmaması sebebiyle okul hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin, özel anaokulunun müdürü hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'ta kreşe ait servis aracında unutulmasının ardından hastanede hayatını kaybeden Sakin'in ölümüne ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları da dahil bütün delillere el konulduğu belirtildi.

SERVİS GÖREVLİSİ KADIN YENİDEN GÖZALTINDA



Aynı zamanda kreş sahibi ve müdürünün eşi olan servis şoförü T.İ'nin gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı, daha önce savcılıktan serbest bırakılan servis görevlisi D.K'nin yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

CAMLARINI İNDİRDİLER

İzmir'de, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutulup hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, okula giden bazı kişiler anaokulunun camlarını indirdi.

İHA'nın haberine göre, 3 yaşındaki minik Alperen Sakin, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir anaokuluna ait serviste görevliler tarafından unutulmuş ve saatlerce havasız kaldıktan sonra can vermişti. Skandal olayın ardından tepkiler dinmek bilmezken, okul da soruşturma kapsamında kapandı.



Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası öfkeli vatandaşlar anaokuluna geldi. Okulun kapalı olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, taşlarla okulun camlarını aşağıya indirdi. Öfkeli vatandaşları ise çevredeki bazı vatandaşlar sakinleştirdi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında okulun kapalı tutulabileceği öğrenildi.

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Alperen Sakin

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Okul yetkilileri de sosyal medya hesaplarından 'Yastayız' yazısının olduğu bir resim paylaştı. Onlarca kişi, yazının ardından okulun hesabına tepki mesajları paylaştı. Neden önlem alınmadığını soran vatandaşlar, duruma isyan etti.