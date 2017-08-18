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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na haciz şoku

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda haciz işlemi

Cumhuriyet Halk Partisi Kağıthane İlçe Teşkilatı tarafından kiralanan bir deponun yaklaşık 100 bin TL olan kirasının 8 aydır ödenmemesi üzerine haciz işlemi başlatıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:44:20 Güncelleme: 16:53:29 İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kâğıthane İlçe Teşkilatı tarafından kiralanan bir deponun 8 aydır kira ücretinin ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi ile karşı karşıya kaldı. İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisi, referandum seçimlerinde kullanılmak üzere Kâğıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bir depo kiraladı. CHP'li yöneticiler aradan 8 ay geçmesine rağmen deponun yaklaşık 100 bin TL olan kirasını ödemedi.

İHA'nın haberine göre, iş yeri sahibi tarafından kiranın ödenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mahkemeye verildi. Depo sahibi tarafından İstanbul 3. İcra Müdürlüğü yapılan başvuruyu kabul ederek haciz işlemini onayladı. Polis nezaretinde, haciz memurları ve avukatlar saat 11.30 sıralarında Şişhane Bankalar Caddesi üzerinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek haciz işlemleri başlattı.

CHP İL BAŞKAN YARDIMCISI BORCA KEFİL OLDU

CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez, borca kefil olduğunu ve borcun 10 Eylül'e kadar ödeneceğini belirterek haciz işlemlerini durdurdu. Anlaşmaya varılması üzerine haciz işlemleri için gelen nakliye görevlileri il başkanlığı binasından ayrıldı. Avukatlar Mehmet Aldemir ve Burak Şahin ile CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez arasında görüşmeler sonucunda borcun bir kısmın ödendiği öğrenilirken, Örkmez'in CHP Genel Merkezi'yle görüşerek, borcun kalan kısmının bugün tahsil edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan haciz işlemleri için gelen avukatlar açıklama yapmadan il başkanlığından ayrıldı.

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