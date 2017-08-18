Adana'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Ç.'ye çarptıktan sonra, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan ev hapis cezası verilen İbrahim D., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında çıkardığı 'tutuklamaya yönelik yakalama kararı' ile tekrar gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre olay, 31 Temmuz'da gece yarısı meydana geldi. Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Ç., erkek arkadaşı İbrahim D. ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeni ile tartıştı. Genç kız, kendisini kamyoneti ile dolaştıran sevgilisi İbrahim D.'ye eve gitmek istediğini söyledi. Evin girişine kadar götürdüğü sevgilisini indirmeyen İbrahim D. ile Ece Ç.'nin telefonla mesaj atıp çağırdığı arkadaşları arasında tartışma çıktı. Olayın yaşandığı yere genç kızın eski sevgilisinin de gelmesine sinirlenen İbrahim D., iddiaya göre araçtan indirdiği Ece Ç. ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Ç.'yi ezip, Hüseyin A.'ya da çarpan İbrahim D., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Ece Ç., bir gözünü kaybederken, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan İbrahim D., yaralılara kasıtlı çarpmadığını iddia etti. D., karakoldan serbest bırakıldı. Ancak, olayın basına yansımasının ardından İbrahim D., tekrar gözaltına alındı, bu kez de ev hapsi verildi.



EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ece Ç.'in yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim D. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama kararı' çıkartıldı. Gözaltına alınan D., adliyeye götürüldü.

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