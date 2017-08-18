Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116’sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile avukatlarının talepleri dinlendi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin darbe teşebbüsünde bulunmadıklarını, verilen emir üzerine görevli oldukları Harp Akademileri Komutanlığı’na geldiklerini ileri sürerek tahliye edilmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan heyet, henüz bazı sanıkların savunmalarını yapmamış olması, dosyadaki mevcut delil durum ile sanıklara yöneltilen suçun üst sınırının kaçma şüphesini doğuracağı gerekçeleriyle, tahliye taleplerini reddetti.

"REDDİHAKİM'E RET"

Mahkeme heyeti, duruşmanın öğleden önceki oturumunda çıkan tartışmalar üzerine bazı sanık avukatlarının "reddihakim" talebini de değerlendirdi.

Heyet, sanık avukatlarının bu talebini davayı uzatmaya matuf girişim olarak değerlendirerek reddine karar verdi.

Duruşma, iki hafta devam etmek üzere 8 Ocak 2018’e ertelendi.​

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