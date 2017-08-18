İstanbul'da telefonla aradığı kişileri, kendisini başkomiser Haydar olarak tanıtarak dolandıran Serhat A. (33) yakalandı. Şüphelinin son iki ayda 7 kişiyi dolandırarak 460 bin TL para aldığı ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul'da Şevket A.'yı telefonla arayan bir kişi kendisini "Başkomiser Haydar" olarak tanıtarak, "Adına büyük bir banka dolandırıcılığı yapılmış. Suçlu olmadığını biliyorum. Senin kimlik bilgilerin çalınmış. Suçu senin üzerine atmaya çalışıyorlar. Seni bu işten kurtaracağım. Fakat şüpheli yakalanana kadar evindeki değerli eşyaların emniyette tutulması gerekiyor. Yoksa savcılığın yaptıracağı aramada değerli eşyalar ya da para bulunursa onlara el konulur ve tutuklanırsın" dedi. Telefondaki kişiye inanan Şevket A., evinde 83 tane cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 6 yarım altın, 2 altın zincir ve 2 bilezik olduğunu söyledi. Sahte başkomiser, Şevket A.'dan soruşturmanın sekteye uğramaması için kimseye bilgi vermemesini istedi. Daha sonra Şevket A.'nın evine giden şüpheli, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altını alarak ortadan kayboldu.

AÇGÖZLÜ DOLANDIRICI YİNE ARAYINCA YAKALANDI



Durumu bir arkadaşına anlatan Şevket A., dolandırıldığını anlayınca, polise giderek şikayetçi oldu. 2 gün sonra bu kez Şevket A.'nın kızını arayan dolandırıcı, "Baban gibi sende şüpheli konumundasın evde paranız var mı" diye sordu. Bu sırada evde olan Şevket A. hemen polisi arayarak yardım istedi. Ekipler, "Paranız olduğunu söyleyerek arayan kişiyi oyalayın" dedi. Babasıyla konuşulanları duyan genç kız, "83 bin lira var, eğer sorun yaşayacaksak gelin alın" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, buluşma yerinde önlem aldı. Sahte başkomiser, buluşmaya geldiğinde poliser tarafından yakalandı.

7 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen sahte başkomiserin 33 yaşındaki Serat A. olduğu belirlendi. Yapılan araştırma da şüphelinin Kartal, Bağcılar, Fatih ve Maltepe'de 7 kişiyi daha dolandırdığı anlaşıldı. Şüphelinin 7 ayrı olayda 460 bin lira para dolandırdığı tespit edildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.