İSKİ, İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'da planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 05:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Selim Mah
|Açıklama
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 08:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 09:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınar Mah,Örnek Mah,Osmangazi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.8.2017 - 16:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akçaburgaz Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 09:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,İstasyon Mah,Tevfikbey Mah,Atakent Mah,Halkalı Merkez Mah
|Açıklama
|:
|Elektrik Enerjisi Problemi
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 09:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Suadiye Mah,Bostancı Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 08:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ayazağa Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 10:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.8.2017 - 09:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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