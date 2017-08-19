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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintileri listesi

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da bugün yapılacak olan su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:43:12 Güncelleme: 10:46:52

İSKİ, İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'da planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 05:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 08:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah,Örnek Mah,Osmangazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.8.2017 - 16:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,İstasyon Mah,Tevfikbey Mah,Atakent Mah,Halkalı Merkez Mah
Açıklama : Elektrik Enerjisi Problemi
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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