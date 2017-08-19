İSKİ, İstanbul'da bugün yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'da planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 05:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 08:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah,Örnek Mah,Osmangazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.8.2017 - 16:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,İstasyon Mah,Tevfikbey Mah,Atakent Mah,Halkalı Merkez Mah Açıklama : Elektrik Enerjisi Problemi Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 08:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.8.2017 - 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

sular saat kaçta gelecek?

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