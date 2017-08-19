Bayrampaşa'da bir iş yerinde yangın çıktı!

İstanbul Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı. Kapı menteşesi üretimi yapıldığı belirtilen iş yerindeki yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı.





DHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı.



İlk belirlemelere göre yangında 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa

yangın

istanbul