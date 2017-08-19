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İçişleri Bakanlığı: AK Partili yöneticileri şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 4 silah, roketatar, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:34:26 Güncelleme: 15:29:53 AA

Van'ın Başkale ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 silah, roketatar, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkale ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı sonrası bölgede güvenlik güçlerince arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramada, 2 M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof marka tüfek, tabanca, 16 dolu şarjör, roketatar, 5 roketatar mühimmatı, 6'sı savunma, 2'si saldırı tipi el bombası, araç telsizi, güneş paneli, kamera ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 4 teröristin geçen yıl AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, geçen ay da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmeleri ile 15 Ağustos'ta Van Başkale Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili olduğu belirtildi.

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