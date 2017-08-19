Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



"Geçtiğimiz 4 yılda kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılar ve bunlara karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele geleceğimize damgasını vuracaktır. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bir tarafta yeniden 1990'ların, yeniden tek parti CHP'si döneminin zayıf ülkesi olma tehlikesi var. Diğer tarafta ise Demokrat Parti'den başlayan ve günümüzde AK Parti ile süren güçlü, büyük, müreffeh Türkiye'yi inşa etme fırsatı var."



"TÜRKİYE YOL AYRIMINDADIR"



"Türkiye yol ayrımındadır. Birileri ısrarla eski Türkiye'ye yöneltmek istiyor. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz."



"Tutturmuşlar yine konuşuyorlar. Bu mücadelenin kadim bir mücadele olduğunu bilmiyorlar. Birisi paralel diyor, birisi PKK diyor."



"Yapamayacaksınız bölemeyeceksiniz. Gereği neyse yapacağız gereken dersi bulundukları yerde vereceğiz."



"Almanya'nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim ama kabul olmadı."

"Biz düşman çoğaltmanın değil azaltmanın derdindeyiz."



"(Almanya'daki Türk seçmenlere yaptığı çağrı) Tabii rahatsız oldular. Hemen hop oturup hop kalkmaya başladılar. Daha çalışacağız, gayret etmemiz lazım. Şu anda Avrupa'da bizi dinleyen kardeşlerime sesleniyorum; demokratik hakkınızı sandıklarda en ideal şekilde vermek suretiyle bir defa bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz."Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ben Almanya'nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim ve bu teröristlerin dosyaları maalesef kabul görmedi, hala onlarda ama o kendisi benden bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin iadesini istedi. Kusura bakma, sende yargı varsa bizde de yargı var. Aynı şekilde ortağı olan muhalefet partisindeki kişi, o da ikide bir gördüğü zaman hep o da bunları söyler. Hele hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var, aman ya Rabbi, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun, sen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil. Bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne, kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Onun için Almanya'nın kapısını açarsınız açmazsanız hiç önemli değil. Bize bu kapılar yetiyor. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz, biz de onlara kapımızı açarız."



"Bizi ısrarla bir avuç toparağa sıkıştırmaya çalışanlara eyvallah etmediğimiz için bunca sıkıntıyla karşı karşıyayız."



"Suriye'de tümüyle dışlanmaya çalışılan Türkiye her gün yeni kazanımlarla gücünü göstermeye başladı"

"Birileri Gümrük Birliği'ni Türkiye'ye yönelik siyasi baskı aracı haline getirmeye kalkarlarsa buna izin vermeyiz."



"REFORMLARA KENDİMİZDEN BAŞLAYACAĞIZ"



"Öncelikle reforma nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız. Tüm şartların aynı kaldığı bir süreçten yeni sonuçlar doğmasını beklemek pek akıllıca olmaz. Buna ihtiyacımız var. Kimse bundan rahatsız olmayacak. Madem 'Büyük, güçlü Türkiye' diyoruz, madem 'Kendisiyle birlikte dostlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye' diyoruz, öyleyse önce AK Parti'yi, bunları yapabilecek kapasiteye çıkarmamız şart."

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