Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bir yandan da tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması kararlaştırılmıştı. Peki 10 günlük tatil ne zaman başlıyor? Bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

10 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nın art arda denk gelmesiyle tatilin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım; tatilin kaç gün olacağı konusunun Bakanlar Kurulu'nda konuşulacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada konunun Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söylemiş ve "Bayram tatilinin uzaması turizm açısından isabetli olur." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı şekilde Başbakan Binali Yıldırım da Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili yöneltilen soruya "Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum."şeklinde cevap vermişti.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararı açıklayan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olduğunu belirtmiş ve vatandaşların aklındaki soru işaretini gidermişti.

Buna göre, 10 günlük Kurban Bayramı tatili 26 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek. 10 günlük tatilin ardından 5 Eylül Salı günü mesai başlayacak.

26 Ağustos 2017 (haftasonu tatili)

27 Ağustos 2017 (haftasonu tatili)

28 Ağustos 2107 (idari tatil)

29 Ağustos 2017 (idari tatil)

30 Ağustos Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos Kurban Bayramı arefesi (yarı idari/yarı resmi tatil)

1 Eylül Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül Kurban Bayramı 4. gün (resmi tatil)

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Bu bayram vesilesiyle ilave bazı kararların daha alındığını söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan aylık almakta olan emeklilerimize SSK kapsamındaki emekliler için her ayın 17 ve 26'sı Bağ-kur kapsamındaki emekliler için ise her ayın 25-28'si arası emekli sandığı kapsamındaki emekliler için ise her ayın 1-5 'i arası ödemeler yapılmaktadır.

Alınan bu kararlar çerçevesinde emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede 1-2-3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı, emekli, dul ve yetim aylığı, şehit yakınları ve gazilerimiz 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4-5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlarda 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir. Bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 23 bin 871 emeklimiz bayramdan erken maaşlarını alma imkanı bulacaktır."

