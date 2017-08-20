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İzmir'deki motosikletli tacizde zanlılardan biri tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki kadını taciz ettiği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan motosikletli zanlılarda biri tutuklandı

20 Ağustos 2017 Pazar, 17:08:40 Güncelleme: 17:17:33 AA

İzmir Alsancak'ta motosikletli şahısların kendilerini taciz ettiğini belirten kadınların polis tarafından darbedilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında taciz gerekçesiyle gözaltına alınarak serbest bırakılan 2 zanlı, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan O.G. tutuklandı, S.Ç. ise serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alsancak'ta 10 Ağustos gecesi, kendilerini taciz eden motosikletli kişileri şikayet etmek isteyen iki kadından biri polis tarafından darbedilmiş, güvenlik kameralarına da yansıyan darp görüntüleri sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan 2 motosikletli zanlıdan S.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından, suçu itiraf eden O.G. ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

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