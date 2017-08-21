Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, NTV televizyonunda katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kimilerinin şahsım adına adeta racon kestiği anlaşılıyor, Racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Bakıyorsunuz Anadolu'da AK Parti'nin sivil ayağı denilerek oradaki idarecilerle belli ilişkiler geliştirmeye çalışıyorlar. Bu tip olaylarda çok hassasız. Bazen de bazı kişiler çıkıyor, belli kişileri AK Parti'nin içinden konuştuğunu iddia ederek açıklama yapıyor. Bu son zamanlarda daha hassas olmak gerekiyor. Sosyal medya büyük bir okyanus. AK Partili siyasetçilere nasıl AK Partili olması gereken mesajlar da oluyor. Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmiş olması bu işe artık bir nokta konulduğu anlamına geliyor.