Sanatçı Haluk Levent, Ayvalık'taki Şeytan Sofrası'ndaki yangınla ilgili olarak Twitter hesabından, "Tüm takipçilerim! AHBAP olarak karar alıyoruz . Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız?" mesajını paylaştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Levent'in bu mesajına yanıt geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." denildi.

— Orman ve Su İşleri (@ormanvesuisleri) August 20, 2017

Levent ise bu paylaşıma "Orman ve Su İşleri bu twiti attı.Tamam biz de Kasım ayında fidanlar dikilirken orada olacağız. Ve ondan sonra diğer yakılan ormanlarda.." paylaşımı ile yanıt verdi.

— Haluk Levent (@haluk_levent) August 20, 2017

Levent, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun "Ayvalık'taki cennet yeniden orman olacak" sözlerini de paylaşarak teşekkür etti.

— Haluk Levent (@haluk_levent) August 21, 2017