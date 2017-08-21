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Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Haluk Levent arasında 'şeytan sofrası' diyaloğu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sanatçı Haluk Levent'in, Ayvalık'taki orman yangınına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımına yanıt verdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:52:39 Güncelleme: 16:58:32 HABERTURK.COM

Sanatçı Haluk Levent, Ayvalık'taki Şeytan Sofrası'ndaki yangınla ilgili olarak Twitter hesabından, "Tüm takipçilerim! AHBAP olarak karar alıyoruz . Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız?" mesajını paylaştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Levent'in bu mesajına yanıt geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." denildi.

Levent ise bu paylaşıma "Orman ve Su İşleri bu twiti attı.Tamam biz de Kasım ayında fidanlar dikilirken orada olacağız. Ve ondan sonra diğer yakılan ormanlarda.." paylaşımı ile yanıt verdi.

Levent, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun "Ayvalık'taki cennet yeniden orman olacak" sözlerini de paylaşarak teşekkür etti.

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