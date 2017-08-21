Altındağ ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi 1981 Sokak'ta oturan 4 çocuk annesi Hülya T., (35) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Sedat T. (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki silahı alan Hülya T., eşine ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Sedat T., olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah sesini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, Hülya T.'yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Sedat T.'nin uyuşturucu kullanmaktan sabıkasının bulunduğu ve ve uzun süredir işsiz olduğu öğrenildi.