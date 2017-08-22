Trakya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde İstanbul il geneline yayılması ve akşam saatlerine kadar da aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bugün İstanbul il genelinde gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetleneceği ve özellikle Anadolu Yakası'nda daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının İstanbul'da 2 ila 4 derece azalması beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvetle, yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.





Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"DIŞARIDA FAZLA KALMAYIN"

Prof. Dr. Orhan Şen yaptğı uyarıda, "1 saat sonra İstanbul'da yağış başlar. Dışarıda fazla kalmayın" dedi.

— Orhan Şen (@TemizHava) August 22, 2017

— Orhan Şen (@TemizHava) August 22, 2017

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