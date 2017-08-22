Hüseyin Avni Mutlu ile Hüseyin Çapkın yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına yarın başlanıyor. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları duruşma salonunda görülecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak olan Mutlu ve Çapkın'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.



İHA'nın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakam sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.



İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek davada 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanık Mutlu'nun arasında bulunduğu 8 sanığın ayrıca "Terörizmin Finansmanı Kanununa muhalefet" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

KİMLER YARGILANIYOR?



Haklarında dava açılan 15 ismin tamamı şöyle; İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, İstanbul eski Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, Hakkari eski Valisi Necmettin Kalkan, Çorum eski Valisi Nurullah Çakır, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, Şanlıurfa eski Valisi Yusuf Yavaşcan, Denizli eski Valisi Abdülkadir Demir, Muğla eski Valisi Fatih Şahin, Kadıköy eski Kaymakamı Birol Kurubal, Bağcılar eski Kaymakamı Erdal Çakır, Sancaktepe eski Kaymakamı Feyzullah Özcan, Pendik eski Kaymakamı Osman Tunç.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU VE "GEZİ TWEETLERİ"

İddianamede, o dönemde örgüt için en mahrem kabul edilen İstanbul Valiliği yapan sanık Mutlu'nun personel atamalarını örgütün stratejileri doğrultusunda, söz konusu kumpas soruşturmalarının devam etmesini, sızmamasını sağlamak amacıyla yaptığı belirtiliyor. Mutlu'nun, örgüte mensup olmayanların ilgili operasyonel birimlere atamalarını yapmayarak yapılan usulsüz işlemlerin açığa çıkmamasını sağladığına dikkat çekiliyor. Mutlu'nun emri altında bulunan astı konumundaki örgüt mensuplarını koruduğu ve sahip olduğu kamu gücünü adeta silah olarak kullandığı suçlamalar arasında yer alıyor. Öte yandan Mutlu'nun örgütün yargı ve emniyet yapılanmasında yer alan mensuplarıyla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine yönelik tespitler elde edildiği ifade ediliyor.



,Eski vali Mutlu'ya ilişkin iddianamede yer alan bir diğer değerlendirme ve tespitler ise Gezi olayları döneminde attığı tweetler. Mutlu'nun 9 Haziran 2013 tarihli "Gençler,Gezi parkında kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış doğru mu? Aranızda olmak isterdim." ve 13 Haziran 2013 tarihli "Gezi Parkı'nda "çevre duyarlılığıyla hareket eden gençler", şeklindeki paylaşımlarının İstanbul ili genelinde eylemcilere destek verir nitelikte olduğu, açıkça eylemcileri haklıymış gibi göstererek eylemlerin devamı yönünde tavır aldığı belirtiliyor. Soruşturma aşamasında tutuklanan Mutlu, 5 Haziran 2016'dan bu yana cezaevinde yatıyor.

HÜSEYİN ÇAPKIN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ SONRA TEKRAR TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma aşamasında, 3 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatının itirazının kabul edilmesi üzerine 8 Kasım 2016'da tahliye edilmiş, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Daha sonraki süreçte iddianamesini tamamlayan soruşturma savcılığı, Çapkın'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsini istemişti. Başsavcılığın onayının ardından iddianamenin gönderildiği İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında tensiple birlikte yakalama kararı çıkarmıştı. Gerekçe olarak sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ek somut delillerin bulunması, isnat edilen suçlar için Yasa'da öngörülen yaptırımın nevi ve miktarı, suçların işleniş biçimi, suçların işlenmesinde kullanılan araçlar, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile güdülen amaç ve saik gösterilmişti. Yeniden gözaltına alınan Hüseyin Çapkın, 17 Haziran 2017 tarihinde adliyeye sevk edilmiş, karar yüzüne okunduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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