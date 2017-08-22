Bülent Uluer hayatını kaybetti

Önceki hafta akciğer embolisi sebebiyle hastaneye kaldırılan 78 kuşağının öğrenci önderlerinden Bülent Uluer yaşamını yitirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; CHP’li Şahin Özdemir, Facebook hesabından Bülent Uluer’in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BÜLENT ULUER KİMDİR?

Bülent Uluer, 1952 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir subay çocuğu olarak dünyaya geldi. 18 yaşında İstanbul’da Kastamonulular Derneği Başkanı oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni kazandı. Kısa bir süre sonra okulun Öğrenci Derneği başkanı oldu.

Bülent Uluer 1974 yılında içlerinde Oğuzhan Müftüoğlu, Nasuh Mitap, Paşa Güven ve Dursun Karataş gibi isimlerin olduğu grup ile birlikte Devrimci Gençlik dergisini çıkarmaya başlamış ve Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

1978 yılına kadar Dev-Genç Genel Sekreterliği yaptı. 1980 yılına kadar Dev-Genç Genel Başkanlığını yürüttü.

Bülent Uluder

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