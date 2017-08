Sinop kent merkezinden Ayancık ilçesi istikametine giden Fuat Can idaresindeki 34 AH 8756 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık karayolunun 34. kilometresinde karşı yönden gelen Erkan Turan idaresindeki 57 FE 812 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada sürücülerin yanı sıra Belinay, Birkan Efe, Tülay ve Tuncay Turan ile Cahit Can yaralandı.

112 acil sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fuat Can, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

