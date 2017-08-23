Kemerburgaz köstebekleri!

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“Metro kazı alanının 500 m yukarısında tarihi kilise var. Biri burada altın bulunduğu dedikodusunu yaymış. Kim bu söylentiyi çıkardıysa daha sonra kendisi de inanmış. Burada Fatih Sultan Mehmed döneminden kalma su kemerleri var. Burayı sürekli kazı- yorlar. Açıkçası rüyasında ‘Ak sakallı dedeyi gördüm’ diyen, falanca hoca söyledi diyen buraya geliyor.”