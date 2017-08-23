ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mersin
GÜNDEM

Mersin'de torbacıların zulası pes dedirtti

Evde yapılan aramada ele geçirilen esrarlar, bir aynanın arkasında duvarın içine yerleştirilmiş halde bulundu

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:55:40 Güncelleme: 11:21:41 İHA

Mersin polisi, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kilo 780 gram kubar esrar, 660 gram toz esrar ele geçirdi. Evde aynanın arkasındaki duvarı delerek esrarı içinde saklayan torbacılar, görenlere pes dedirtti.

İHA'nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uygulama yaptı. 2 farklı ikamette yapılan aramada 3 kilo 780 gram kubar esrar, 660 gram toz esrar, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet 7.65 çapında dolu fişek, 50 adet 9 mili metre çapında dolu fişek ele geçirildi. Bir evde aynanın arkasındaki duvarı delerek esrarı içinde saklayan torbacılar, görenlere pes dedirtti.

Operasyonlarda A.Ö. ve T.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER