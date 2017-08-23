ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Rize
GÜNDEM

Rize'de feci kaza! İki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Rize'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu 14 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:56:32 Güncelleme: 12:09:56 AA

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, ehliyetsiz sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki 53 DL 507 plakalı otomobil, merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde dereye devrildi.

Kazada, Özkan K. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü E.K. ile Buğrahan K. (14), Ceyhun K. (16) ve Yunus K. (13) Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Buğrahan K, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşı küçük sürücünün, otomobili babasından izinsiz aldığı ve akrabalarıyla gezmeye çıktığı iddia edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER