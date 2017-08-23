Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü raporu...

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ÇANAKKALE'DE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bu arada gözaltındaki 8 şüpheliden 5'i işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli meslek gruplarına mensup şüphelilere ait 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda örgüt üyesi oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen 17 şüpheli yakalanmıştı.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakılmış, 5'i adliyeye sevk edilmişti. (AA)



SİVAS'TA ASKERLERE YÖNELİK FETÖ OPERASYONU



Sivas merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 17 askerden 9'u adliyeye sevk edildi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



Gözaltındaki 8 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına almıştı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü. (AA)

