Başbakanlık'tan 4 askerin FETÖ'den tahliye edilmesine itiraz

Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 44'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada 4 kişinin tahliye edilmesine Başbakanlık avukatı itirazda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşmasının ardından 4 kişi tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetinin 5'inci duruşmanın ara kararında Hüseyin Ö., Fatih Akın A., Celil B., Ertuğrul Y. hakkında 'darbeyi engelleyemeye yönelik çabalarından dolayı' gerekçesiyle verdiği tahliye kararlarına Başbakanlık Avukatı Ersin Topoğlu, UYAP üzerinden Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçenin mahkeme tarafından kabul edildiği belirtildi.

CMK kapsamında dilekçenin değerlendirmeye alınmasını beklediklerini belirten Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Vekili Avukat Zafer Ersin Topoğlu, suçun unsurları itibariyle ortada olduğunu, sabaha karşı işlenmesi suçun işlenmediği anlamına gelmediğini, bu yüzden dilekçenin değerlendirilmesini beklediklerini söyledi.