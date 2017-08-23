Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda IKBY Başkanı Mesut Barzani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa katıldı.

Çavuşoğlu'nun, Barzani ile toplantısından sonra İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir ile de bir araya geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kentteki temaslarının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.