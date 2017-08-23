ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mevlüt Çavuşoğlu
GÜNDEM

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:23:39 Güncelleme: 22:34:09 AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda IKBY Başkanı Mesut Barzani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa katıldı.

Çavuşoğlu'nun, Barzani ile toplantısından sonra İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir ile de bir araya geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kentteki temaslarının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER