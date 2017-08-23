İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Unkapanı'nda yer alan Atatürk Köprüsü'nün bu gece bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kapatılacağını duyurdu. Peki Atatürk Köprüsü saat kaçta açılacak?

ATATÜRK KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü 24.08.2017 Perşembe günü 00:00 - 04:30 arası bakım onarım çalışmalarından dolayı araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahların kullanılması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 04:30'dan sonra Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecekler.

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Unkapanı Köprüsü

Atatürk Köprüsü saat kaçta açılacak?

Atatürk Köprüsü kapalı mı?