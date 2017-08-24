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Eskişehir'de kaçak radyoaktif madde operasyonu

Piyasa değerinin 2 milyon avro olduğu tahmin edilen maddelerin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği öğrenildi

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:22:53 Güncelleme: 11:30:55 AA

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, nükleer sanayi ile medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, radyoaktif madde kaçakçılığı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolunun 27. kilometresindeki bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Şüpheliler M.D. (49), M.G. (52), D.Z. (50) ve E.A'yı (58) gözaltına alan jandarma ekibi, araçta yaptığı arama ve kontrollerde, 9 cam tüp içinde nükleer sanayide ve medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirdi. Piyasa değerinin 2 milyon avro olduğu tahmin edilen maddelerin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 17 dakika önce
    TEBRIKLER JANDARMA
  • Misafir 28 dakika önce
    Onu nerden bulmuşlarki
  • Misafir 31 dakika önce
    Helal be bahçeli kitabın ortasından konuşuyorsun
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