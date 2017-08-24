Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, nükleer sanayi ile medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, radyoaktif madde kaçakçılığı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolunun 27. kilometresindeki bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi.

SORGULARI SÜRÜYOR



Şüpheliler M.D. (49), M.G. (52), D.Z. (50) ve E.A'yı (58) gözaltına alan jandarma ekibi, araçta yaptığı arama ve kontrollerde, 9 cam tüp içinde nükleer sanayide ve medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirdi. Piyasa değerinin 2 milyon avro olduğu tahmin edilen maddelerin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.



Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.