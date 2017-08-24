İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Japonya'da örgüt adına para topladığı şeklinde hakkında ihbar bulunan V.D, bu ülkeden gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Şahsın üst aramasında 4 bilezik ve birçok ziynet eşyası, 24 milyon 313 bin Japon Yeni, 4593 ABD Doları, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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