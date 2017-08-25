İHA'nın haberine göre, Manisa'da cep telefonu işiyle uğraşan Özgür Teker, Muhsin Kuzidadaş ve Ahmet Sümen, Muhsin Kuzidadaş'ın ithal ettiği kırılmaz camların tanıtımını yapmak için geçtiğimiz yıl çektikleri görüntüleri son günlerde sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

ÇEKİÇLE VURDU, YETMEDİ ÜZERİNDE TEPİNDİ!

Çok sayıda paylaşım alan görüntülerde 3 arkadaş cep telefonuna önce çekiçle vuruyor. Kırılmaz cama bir şey olmayınca yere atıp üzerinde tepinmeye başlaması izleyenleri kahkahaya boğuyor.

"EKRAN KIRILMADI"

Videonun büyük bir bölümünde cep telefonuna çekiçle vuran ve çekicin yamulduğunu belirten Özgür Teker, "Bu fikir geçen sene ortaya çıktı. Muhsin arkadaşımızın kendi emekleriyle uğraşmış olduğu camlarla ortaya çıktı. Bu camları biz çok müşterimize taktık ve herkes memnun kaldığı için böyle bir deney yapmak istedik. Video kesiliyor ama video kesildikten sonra telefonun ekranı kırılmıyor. Bazıları ekranın kırıldığı yönünde paylaşım yapmış. Ekran kesinlikle kırılmadı hatta ertesi gün biz o telefonu sattık." dedi.

"MİZAHA DÖNÜŞTÜ"

Camları ithal eden Muhsin Kuzidadaş, "Bu camları getirdiğimden beri arkadaşlarım Özgür ve Ahmet'i reklam amacında kullandım. Çekici elimize aldık vurmaya başladık ondan sonra gelişmeler mizaha dönüştü. Telefonu çiğneyerek abarttık." ifadelerini kullandı.

"TELEFONU ERTESİ GÜN SATTIK"

Testin yapıldığı telefonun sahibi olan Ahmet Sümen ise camın kesinlikle kırılmadığını anlatarak, "Deney yapılan telefon benim kendi telefonum. Muhsin abim rica ettiği için deneyde kullandık. Hiçbir şekilde kırılmadı. Kırıldığı söyleniyor ama telefon yere düştükten sonra ekranı açılıyor, yani bataryası çıkıp tekrar yerine oturduğu için yeniden açılıyor. Telefon kesinlikle kırılmadı ve ertesi gün de 450 TL karşılığında cep telefonunu sattık." şeklinde konuştu.

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