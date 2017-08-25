Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı'nın, sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı başvruları 07-14 Eylül 2017 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru tarihleri arasında, sınav ücreti olan 155 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve ya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, “Kurumsal Tahsi lat Programı” aracılığı ile yatıracak.

Adaylar, sınav ücretlerini Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, ve Halk Bankası ATM’lerinden, Vakıfbank internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraatbank internet bankacılığı ve Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırabileceklerdir.

Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.)

Elektronik ortamda http://www.meb.gov.tr adresinden başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav giriş belsi 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve sınav 110 dakika sürecek.

Görevde Yükselme Sınavı, değerlendirme grup numaraları sırasıyla Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Şube Müdürü (Merkez), Şube Müdürü (Adli Sicil), Bilgi İşlem Müdürü (Merkez Atamalı Taşra), Şef (Merkez), Şef (Bilgi İşlem), Memur, Zabıt Kâtibi, Şoför şeklindedir.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı

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