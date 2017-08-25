Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bazı illerde örgütsel toplantılar düzenlediği belirtilen "Umut" kod adlı Mehmet Ali B'inin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının bilgilerinin diğer illerle paylaşılmasıyla operasyon genişletildi. Zanlı, Kırşehir ve Şanlıurfaemniyetinin ortak operasyonu ile Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yakalandı.



Kırşehir'e getirilen Mehmet Ali B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, mahkemece tutuklandı.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE "İKNA TOPLANTILARI" DÜZENLEMİŞ



Mehmet Ali B'nin, HDP İstanbul İl Başkanlığındaki bir parti yöneticisinin talimatıyla üniversite öğrencilerine "ikna toplantıları" yapmak üzere faaliyetlere başladığı, 2016 yılında HDP Edirne İl Başkanlığıda yaptığı toplantılar sonucunda bir üniversite öğrencisi, Kırşehir İl Başkanlığı ve ildeki bazı evlerde yapılan toplantılarda da biri kadın iki öğrencinin PKK'nın dağ kadrosuna katılmasına katkı yaptığı, öğrencileri örgüt yöneticilerine teslim ettiği belirlendi. Zanlının, Niğde'deki örgüt toplantılarında ise kimseyi ikna edemediği öğrenildi.



Aynı soruşturma kapsamında, daha önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Kırşehir İl Başkanının da aralarında olduğu parti yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklanmıştı.

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