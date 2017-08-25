Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, DEAŞ'lı teröristlerin eylem yapmak için Eskişehir'de bulundukları ihbarını alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir apartmanın çatı katına baskın düzenledi. Operasyonda örgütün sözde batı cephesi komutanı olduğu belirtilen 41 yaşındaki Irak uyruklu C.E.T. yakalandı. Irak uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının, eski Irakbaşbakanlarından Nuri el-Maliki'ye suikast düzenlemek suçundan Irak'ta bir cezaevindeyken terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından kaçırıldığı öğrenildi. Iraklı şüpheli ile bağlantılı oldukları belirtilen biri kadın 4 kişi de gözaltına alındı. 4 kişi polisteki ifadelerinden sonra sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.