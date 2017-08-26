MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından 1071 Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası'na yönelik paylaşımlarda bulundu.

"26 Ağustos 1071 vatan kurmuş, 26 Ağustos 1922 vatanı kurtarmıştır" diyen Bahçeli'nin mesajları şu şekilde;

Milli tarihimizde doğurduğu parlak, devamlı ve devir değiştirici neticeleriyle meşhur zaferlerimizin çoğu Ağustos ayı içinde kazanılmıştır.

Türk’ün sükût bulmayan, sönmesi, söndürülmesi imkânsız derin hafızasında Ağustos aynı zamanda zafer ayı olarak adlanmış ve anılmıştır.

Üzerinde yaşadığımız kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuş; soylu bir diriliş muazzam bir fütuhatla tescillenmiştir.

Bir başka 26 Ağustos günü, bundan tam 95 yıl önce, büyük taarruz kudretiyle düşman mahv-ı perişan edilerek İzmir’e kadar kovalanmıştır.

26 Ağustos 1071 vatan kurmuş, 26 Ağustos 1922 vatanı kurtarmıştır. İkisi de aziz, ikisi de birbirini tamamlayan muhteşem kazanımlardır.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) August 26, 2017

Vatan, mukadderatımızın kaynağı, mukaddesatımızın kutbudur. Vatan bölünemez, parçalanamaz, devredilemez eşsiz ve emsalsiz değerimizdir.

Bizans’ın varisleri, milli diriliş ve birlik şuuru karşısında paramparça olacaklardır. Malazgirt ülküdür, ülkedir, ihlal edilmeyecektir.

Sultan Alparslan komutasındaki kahramanlar, sayıca üstün Bizans ordusunu imanın gücüyle, fedakârlığın gürzüyle Malazgirt’te ezmiş geçmiştir.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) August 26, 2017

Türk milleti her devirde, ruhi asaletinde billurlaşan yüksek kültürle bezenmiş varlığını zaferlerden örülü emsalsiz taçlarla süslemiştir.

Anadolu coğrafyası hak ettiği sevdalılarıyla 946 yıl önce buluşmuş, asıl sahipleriyle, ebedi muhafızlarıyla 946 yıl önce kavuşmuştur.

Türklüğün kazandığı zaferler, sağanaktan meydana gelen geçici seller değildir. Yahya Kemal’in dediği gibi, vatanın temeli muzafferiyettir.

Türk vatanının kutsiyetinde sınır yoktur. Kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa sokulmasına müsaade, müsamaha da yoktur, olamayacaktır.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) August 26, 2017

Büyük Taarruzun 95. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele’ye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum.

Hiç unutulmasın ki: “Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan; vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.”

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