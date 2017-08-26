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Kocaeli'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 kişi yaralandı

Kocaeli Kandıra'da fındık işçilerini taşıyan traktör römorkunun araçtan ayrılarak devrildi. Olayda 9 Suriyeli işçi yaralandı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:33:27 Güncelleme: 19:40:12 DHA

DHA'nın haberine göre, olay bugün saat 16.30 sıralarında, Kandıra Pınarlı Mahallesi Fındıklık Mevkii'nde meydana geldi. Mustafa Karagöz yönetimindeki 41 N 7827 plakalı traktörle fındık işçilerini taşıdığı sırada römork araçtan ayrılarak devrildi.



Römorkta bulunan fındık işçileri yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekipleri yaralananlara müdahalede bulundu. Yaralanan Suriyeli 9 fındık işçisi Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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